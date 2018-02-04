Киев, 4 февраля, 2018, 22:56 — ИА Регнум. Несколько десятков человек устроили митинг у дома президента Украины Петра Порошенко в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области на странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Около дома Порошенко

«Сегодня (4 февраля) около 70 человек устроили митинг у стен дома президента страны, — говорится в сообщении. — После проведения мероприятия участники разъехались по домам».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивали общественный порядок во время митинга, не зафиксировали нарушений общественного порядка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля 2018 г. в Киеве прошел «марш» против президента Украины Петра Порошенко.

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