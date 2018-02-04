Буэнос-Айрес, 4 февраля, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Власти США могут ввести нефтяное эмбарго для Венесуэлы. Об этом, как передает Reuters, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который находится с визитом в Аргентине.

Угрозы дядя Сэма

По его словам, чиновники страны уже изучают возможное влияние потенциальных санкций на деловые интересы Венесуэлы.

Ранее представитель Госдепа США заявил, что официальный Вашингтон будет продолжать оказывать давление на власти Венесуэлы, пока в Боливарианской республике не восстановят «демократический порядок».

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