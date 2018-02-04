Челябинск, 4 февраля, 2018, 21:45 — ИА Регнум. В Челябинске горожане снова жалуются на грязный воздух. Только за сутки в единую диспетчерскую службу поступило 95 обращений, говорится в оперативной сводке ЕДДС.

Смог

Больше всего обращений — 30 — поступило из Ленинского района Челябинска. 16 жалоб было из Центрального района. Люди задыхаются от удушья и просят помощи.

Всего с начала 2018 года в ЕДДС поступило 684 жалобы на грязный воздух. В основном обращались жители Советского, Центрального, Калининского и Ленинского районов.

В этот раз вал жалоб вызван, как и прежде, слабым ветром, в результате чего в воздухе скопились вредные частицы. На город опустился смог — порой не видно даже находящихся не так далеко зданий. Фотографиями улиц города, покрытых возникшим из-за смога туманом, жители города щедро делятся на форумах и в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблеме уже не первый год. Но пока кардинально она не решена. Одним из источников выбросов являются промышленные предприятия. В периоды неблагоприятных метеоусловий им рекомендовано снижать объёмы выбросов. Возможно, накануне они это сделали. Однако смог и туман говорят о том, что выбросов в атмосфере более чем достаточно.

Жители города уже доведены до отчаяния. Некоторые уехали из Челябинска как раз из-за хронического смога. Те, кто остались, пытаются бороться. «Видимо пора писать Трампу», — горько шутят горожане.