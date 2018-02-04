Лондон, 4 февраля, 2018, 21:23 — ИА Регнум. 4 февраля на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 26-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Матч завершился со счетом 2:2.

Ничья

В дебюте матча вингер сборной Египта Мохаммед Салах открыл счет, уверенно реализовав выход один на один с голкипером «шпор» — 1:0. На 80-й минуте кенийский опорный полузащитник Виктор Ваньяма сравнял счет потрясающим ударом из-за пределов штрафной площадки — 1:1. Этот гол по праву может считаться претендентом на лучший гол сезона. Через 11 минут Салах оформил дубль — 2:1. На 90+4-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти и вырвал ничью для своей команды — 2:2.

Статистика матча («Ливерпуль»/»Тоттенхэм»)

Удары 7/10

Удары в створ 3/7

Владение 34%/66%

Фолы 14/10

Набрав 53 очка, «Ливерпуль» поднялся на 3-е место. «Тоттенхэм» с 48 очками остался на 5-й позиции.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Александер-Арнольд, Хендерсон, Джан, Фирмино, Салах, Мане.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонгер, Санчес, Дэвис, Сон, Дайер, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Александер-Арнольд — 42, Милнер — 58, Алли — 69.

Незабитые пенальти: Кейн — 87.

Голы: Салах 3 — 1:0, Ваньяма 80 — 1:1, Салах 90+1 — 2:1, Кейн 90+4 (пен) — 2:2.