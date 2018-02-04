Анкара, 4 февраля, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС Турции, принимающие участие в операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, несут боевые потери. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед отбытием в Ватикан.

Kurdishstruggle Курдские бойцы

«Безусловно, в борьбе с терроризмом возможны потери, — подчеркнул Эрдоган. — Однако не стоит забывать, что трусливые не знают побед».

При этом глава Турции также добавил, что в сирийском Африне с начала операции «Оливковая ветвь» уже нейтрализованы 965 боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января текущего года вооруженные силы Турции начали военную операцию «Оливковая ветвь» в Африне, которая была направлена против усиления курдов на сирийско-турецкой границе.

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