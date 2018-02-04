Вашингтон, 4 февраля, 2018, 20:51 — ИА Регнум. В США в результате столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым составом погибли 2 человека, еще 116 пострадали. Об этом, как передает NBC News, сообщил губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер.

Shkumbin Saneja Крушение поезда

«Погибли два сотрудника компании (Amtrak), — сказал Макмастер. — 116 человек были перемещены в местные госпитали, у кого-то небольшие травмы, у кого-то более серьезные».

В настоящее время сотрудники специальных служб продолжают работать на месте происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Южной Каролине пассажирский поезд компании Amtrak столкнулся с грузовым железнодорожным составом. ЧП произошло около города Пайн Ридж.

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