Париж, 4 февраля, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Екатеринбургская команда «Юность» по синхронному фигурному катанию на коньках стала победителем Кубка Франции. Об этом рассказала E1.RU начальник отдела по связям с общественностью CК и ДЮСШ «Юность» Галина Каленникова.

Фигурное катание

По ее словам, синхронистки из уральской столицы представляли Россию на Кубке в категории «юниоры».

"После короткой программы девочки занимали первое место, на 3 балла опередив команду США, — говорит Каленникова. — А потом выиграли и произвольную программу, поэтому победа далась им несложно».

Отметим, что второе место на Кубке Франции заняли спортсменки из США. Бронза досталась фигуристкам из Финляндии.

Читайте также: Южнокорейская гимнастка стала жертвой интернет-травли

А также: Фигуристов Столбову и Букина не допустили к участию в ОИ-2018