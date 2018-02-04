МИД Германии: «Спираль новой гонки атомных вооружений уже запущена»
Берлин, 4 февраля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прокомментировал новую ядерную доктрину США, обнародованную 2 февраля.
«Решение правительства США по новому тактическому ядерному оружию показывает, что спираль новой гонки атомных вооружений уже запущена, — заявил Габриэль, слова которого обнародованы на сайте внешнеполитического ведомства. — Как во времена холодной войны, мы в Европе особенно уязвимы».
Дипломат добавил, что мировому сообществу необходимы «новые инициативы по контролю над вооружениями и разоружению».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новую ядерную доктрину, в которой делается упор на модернизацию традиционной ядерной триады, представили в США 2 февраля.
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