В Тбилиси совершил аварийную посадку пассажирский самолет
Тбилиси, 4 февраля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», на борту которого находились 132 пассажира и 6 членов экипажа, совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на экстренные службы.
По данным телеканала, причиной аварийной посадки воздушного судна, следовавшего по маршруту «Киев — Тбилиси», могла стать неисправность тормозной системы.
Несмотря на проблемы, самолет сделал над столицей Грузии три незапланированных круга и благополучно приземлился. Жертв и пострадавших нет.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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