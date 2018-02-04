Тбилиси, 4 февраля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», на борту которого находились 132 пассажира и 6 членов экипажа, совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на экстренные службы.

Arpingstone Самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины»

По данным телеканала, причиной аварийной посадки воздушного судна, следовавшего по маршруту «Киев — Тбилиси», могла стать неисправность тормозной системы.

Несмотря на проблемы, самолет сделал над столицей Грузии три незапланированных круга и благополучно приземлился. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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