Симферополь, 4 февраля, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель прокомментировал угрозы со стороны властей Украины в адрес немецких депутатов, которые прибыли с официальным визитом на полуостров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма, — цитирует Гемпеля РИА «Новости». — Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии «Альтернатива для Германии».

По его словам, немецких парламентариев не пугают угрозы со стороны официальных властей Украины.

«Немецкие депутаты приехали в Крым осознанно, — отметил Гемпель. — Они являются гражданами свободной Европы и никто не имеет права им диктовать, куда ехать и что делать».

Напомним, 4 февраля посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в соцсети Twitter написал, что поездка немецких депутатов от партии «Альтернатива для Германии» в Крым может иметь для них «плачевные правовые последствия».

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