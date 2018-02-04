Луганск, 4 февраля, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) под действием наркотиков и алкоголя застрелил из автомата сослуживца в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. Видео с пресс-конференции подполковника обнародовано на портале YouTube.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

По словам представителя Народной милиции ЛНР, инцидент произошел 1 февраля в населенном пункте Попасная.

«Военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ после употребления наркотических средств выстрелил из автомата в своего сослуживца», — заявил Марочко.

По его словам, украинский военный, получивший тяжелые ранения, скончался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине началась гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.

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