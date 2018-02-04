Челябинск, 4 февраля, 2018, 18:36 — ИА Регнум. В Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили «Первому областному каналу» в ГУ МЧС России по региону.

ДТП

ДТП произошло в воскресенье, 4 февраля, на дороге по направлению из села Долгодеревенского в Аргаяш. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 4 человека.

«На 10 км автодороги Долгое — Аргаяш произошло столкновение двух легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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