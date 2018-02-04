Калуга, 4 февраля, 2018, 18:21 — ИА Регнум. В Калужской области продолжаются восстановительные работы на воздушных линиях электропередачи, поврежденных в результате мощных снегопадов, налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом сообщила 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала «Калугаэнерго» Наталья Копоня.

Пресс-служба филиала Калугаэнерго Ремонтно-восстановительные работы

По ее словам, мобилизованы силы и средства соседних филиалов энергокомпаний и ряда структур для того, чтобы помочь калужским энергетикам как можно быстрее вернуть свет в дома калужан.

В помощь уже работающим бригадам филиала «Калугаэнерго» и подрядных организаций в ближайшее время к работам на поврежденных ВЛ в Калужской области приступают 3 бригады из филиала «Орелэнерго».

Решением регионального Штаба по безопасности электроснабжения и по согласованию с органами власти региона, муниципальными образованиями к работам по расчистке подъездов к электросетевым объектам от снега и завалов, а также ликвидации угрожающих падением на провода высоковольтных линий деревьев привлечены гарнизоны МЧС, бригады лесохозяйственных организаций, коммунальных служб. Совместные усилия различных структур направлены на скорейшее восстановление электроснабжения потребителей.

«Бригадам приходится трудится в крайне сложных условиях: на дорогах завалы и снежные заносы, мокрый снег не прекращается ни на минуту, людям приходится вести работы практически по колено в мокром снегу. Сохранение неблагоприятных погодных условий создает не только сложность для работы бригад: снегопад и ветер провоцируют новые отключения на уже восстановленных высоковольтных линиях», — сказала Копоня.

Напомним, «Россети» задействовали все доступные силы и средства для устранения последствий аномальных погодных условий в Центральном федеральном округе.

Специалисты группы «Россети» устраняют последствия прохождения южного циклона по территории Центрального федерального округа, сопровождающегося обильным снегопадом с метелью, дождем и резкими порывами ветра.

Пресс-службы филиала Калугаэнерго Ремонтно-восстановительные работы

В Москве, Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской и Тульской областях вызванные аномальными метеоусловиями технологические нарушения в электросетевом комплексе устраняют более 400 бригад в составе более 1, 5 тыс. человек. В их распоряжении находится свыше 500 единиц специальной техники.

По распоряжению генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского, на чьем личном контроле находится процесс восстановления электроснабжения, на помощь московским энергетикам, где ситуация наиболее сложная, дополнительно направлено 35 мобильных бригад из дочерних предприятий — Кубаньэнерго, МРСК Юга, МРСК Северо-Запада и ФСК ЕЭС, а также 80 резервных источников снабжения электроэнергией в дополнении к 120 уже задействованным в Московском регионе.

Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного восстановления нарушенного непогодой электроснабжения.

Читайте также: «Калугаэнерго» восстанавливает электроснабжение, отключенное снегопадом