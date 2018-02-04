Анкара, 4 февраля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции и отряды сирийской оппозиции захватили еще одно село в сирийском Африне. Об этом сообщает в воскресенье, 4 февраля, агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

U.S. Navy Турецкий спецназ

«ВС Турции и отряды сирийской оппозиции освободили от террористов село Хадж Билал в районе Шейх Хадид в Африне», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что в целом в рамках операции «Оливковая ветвь» в пяти районах Африна от курдских ополченцев были освобождены 1 поселок, 21 село, 1 ферма и 9 стратегически значимых высот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. ВС Турции приступили к осуществлению операции «Оливковая ветвь», целью которой является ослабление влияние Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из курдов.

Наступление началось после того, как официальный Вашингтон заявил о стремлении создать из Отрядов народной самообороны приграничную армию.

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