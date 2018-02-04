Сторонники Саакашвили: «Главное требование — отставка Порошенко»
Киев, 4 февраля, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые проводят 4 февраля митинг в центре Киева, пригласили главу Украины Петра Порошенко прийти на майдан 18 февраля. Об этом, как передает «Страна.ua», сообщил депутат Юрий Деревянко, зачитавший резолюцию «вече».
"Наше главное требование — отставка Порошенко, — сказал Деревянко. — Мы вызываем гражданина Порошенко на майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на майдан в Киеве и во всех городах Украины».
27 января 2018 г. бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «NewsOne» сообщил, что «марш» против президента Украины Петра Порошенко пройдет 4 февраля 2018 г. в Киеве.
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