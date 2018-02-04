Киев, 4 февраля, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые проводят 4 февраля митинг в центре Киева, пригласили главу Украины Петра Порошенко прийти на майдан 18 февраля. Об этом, как передает «Страна.ua», сообщил депутат Юрий Деревянко, зачитавший резолюцию «вече».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

"Наше главное требование — отставка Порошенко, — сказал Деревянко. — Мы вызываем гражданина Порошенко на майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на майдан в Киеве и во всех городах Украины».

27 января 2018 г. бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «NewsOne» сообщил, что «марш» против президента Украины Петра Порошенко пройдет 4 февраля 2018 г. в Киеве.

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