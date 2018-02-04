Берлин, 4 февраля, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Поездка немецких депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в Крым может иметь для них «плачевные правовые последствия». Об этом написал посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в соцсети Twitter.

NASA Крым. Спутниковый снимок

«Безответственный вояж нескольких политиков из партии AfD местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия, — написал дипломат. — Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно».

Напомним, представители трех земельных парламентов Германии — Северного Рейна-Вестфалии, Берлина и Баден-Вюртемберга — прилетели в Симферополь 3 февраля 2018 г.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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