Калуга, 4 февраля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области выступили с инициативой о проведении акции «Орлята России», посвященной изучению подвигов юных защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Onf.ru На форуме-конференции

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Олег Потапов, о своей инициативе общественники рассказала участникам краеведческо-патриотического форума-конференции «Жить, чтобы помнить».

Центральной темой форума-конференции стало изучение деятельности в годы Великой Отечественной войны Людиновского молодежного подполья под руководством Алексея Шумавцова.

Молодежное подполье действовало в Людиновском районе с началом немецко-фашисткой оккупации населенного пункта в октябре 1941 года. В группу Шумавцова входили местные жители, многим из которых на тот момент не исполнилось и 18 лет. За время подпольной деятельности они провели ряд диверсий против гитлеровских оккупантов и передали партизанским отрядам ценные сведения о системе обороны фашистов. Однако подпольщиков Шумавцова оккупанты раскрыли в конце 1942 года. После жестоких пыток, не заставивших назвать фамилии других членов организации и расположения партизанских отрядов, фашисты казнили юных героев.

«Подпольная группа Алексея Шумавцова — пример мужества и героизма, проявленного молодыми защитниками Отечества. До сих пор некоторые факты их деятельности остаются неизвестными, и задача исследователей — восстановить славную летопись, если угодно, в формате «по дням». Акция «Орлята России», а названа она в честь позывного Алексея Шумавцова «Орел» и призвана привлечь внимание к подробному изучению и восстановлению ранее неизвестных эпизодов деятельности юных защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. В каждом оккупированном населенном пункте были свои герои — «орлята России». Планируем, что участники акции представят свое видение того, как в годы войны выглядели разные человеческие проявления — любовь к Родине, товарищество, героизм, другие возвышенные человеческие чувства. Это могут быть стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи, которые и раскроют те или иные образы», — сказал Олег Потапов.

Активисты обратились к региональным властям с предложением поддержать акцию «Орлята России».

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