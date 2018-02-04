Калуга, 4 февраля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. О первых итогах работы Калужской таможни в условиях действия нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 4 февраля рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник таможни Дмитрий Макаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

По его словам, в первом месяце 2018 года таможенные операции в Калужском регионе деятельности таможни осуществляли 283 участника внешнеэкономической деятельности, из них 280 юридических лиц три физических лица. Во внешней торговле принимали участие партнёры из 81 страны мира.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года наблюдается устойчивый рост показателей декларирования. Таможенными постами таможни оформлено 4 827 деклараций на товары, увеличение составило 14%. При этом, автоматически зарегистрировано 2 227 деклараций на товары, к 189 декларациям применялась технология автоматического выпуска. Грузооборот оформленных товаров составил 42,55 тыс. тонн, товарооборот вырос на 22% и составил 267,94 млн долл. США.

«По результатам работы в январе 2018 года Калужской таможней перечислено в доходную часть федерального бюджета таможенных пошлин, налогов и иных платежей на сумму 3,3 млрд рублей, это на 28% больше аналогичного периода 2017 года», — сказал Калужской таможни Дмитрий Макаров.

Напомним, положения нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза нацелены, прежде всего, на содействие внешней торговле и ускорение перемещения товаров и транспортных средств. Новеллы Таможенного кодекса ЕАЭС предусматривают перевод всех таможенных процедур в электронную форму, включая автоматическую регистрацию деклараций и их выпуск, что позволяет значительно упростить и ускорить проведение таможенных операций.

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