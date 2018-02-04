Калуга, 4 февраля, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 3 февраля побывал с рабочей поездкой в Людиновском районе, в ходе которой посетил ряд объектов промышленной и социальной сферы муниципалитета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области На совещании

Так, глава региона посетил тепличный комплекс компании ООО «Агро — Инвест». Это пока единственный действующий резидент Особой экономической зоны «Калуга». На предприятии трудится более тысячи человек. В 2017 году здесь выращено свыше 18 тысяч тонн овощей закрытого грунта. На площади 68 гектар функционируют три очереди теплиц, в том числе, по словам руководства комплекса, самая большая в мире на сегодня теплица со светодиодным освещением — 25 га. Установка инновационного светового оборудования позволит овощеводам в два раза сократить потребление электроэнергии и на 30% повысить урожайность. В 2018 году здесь планируют ввести в строй аналогичную очередь теплиц на 12,5 гектарах и довести объем производства до 21,1 тысяч тонн продукции. В перспективе общая площадь комплекса займет 112,5 гектар.

На состоявшемся в «Агро-Инвест» совещании с участием членов правительства области и руководства ОЭЗ «Калуга» речь шла о дальнейшем развитии территории особой экономической зоны и обеспечении ее резидентов дорожной и инженерной инфраструктурой. Анатолий Артамонов акцентировал внимание на том, чтобы работы были произведены качественно, в установленные сроки и с учетом требований инвесторов.

На территории Особой экономической зоны «Калуга» глава области посетил два строящихся предприятия — итальянской компании «Сан Марко Руссия» и российской «Алхимет». В этом году они планируют приступить к производству продукции. На первом будут выпускать краски, штукатурки и декоративные материалы, на втором — стальную оцинкованную проволоку с антикоррозионным покрытием повышенной долговечности.

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