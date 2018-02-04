Калуга, 4 февраля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Калужской области снегопад привел к повреждению линий электропередач из-за налипания мокрого снега на провода и деревья.

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго» Энергетики восстанавливают поврежденную снегопадом высоковольтную линию

Как сообщила 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала «Калугаэнерго» Наталья Копоня, отключения зафиксированы в населенных пунктах в Боровском, Медынском, Жуковском и Малоярославецком районах. Бригады энергетиков, оснащенные необходимым оборудованием, материалами и спецтехникой, направлены к местам повреждений.

Часть потребителей в оперативном порядке переведено на резервные схемы. Так, оперативный персонал филиала «Калугаэнерго» в частности ведет работы по ликвидации локальных технологических нарушений ряда населенных пунктов Боровского района.

В аварийно-восстановительных работах, обходах и осмотрах высоковольтных линий, вспомогательных работах по расчистке подъездов к электроустановкам задействовано 96 бригад филиала «Калугаэнерго», 153 единицы техники и 10 бригад подрядных организаций. Для повышения оперативности проведения работ группировка сил и средств может быть увеличена за счет привлечения бригад из соседних филиалов «МРСК Центра» и «Центра и Приволжья».

«Для организации временного электроснабжения потребителей, в первую очередь социально важных объектов, используются резервные источники электроснабжения — 71 единица суммарной мощностью более 4,3 МВт. Для обеспечения готовности сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» еще накануне был введен режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов», — сказала Копоня.

Напомним, что в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» введен особый режим работы. Аварийно-восстановительные работы контролируются Штабом филиала. Энергетики работают в тесном взаимодействии с региональными и местными органами власти, ГУ МЧС по Калужской области. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения потребителей.

Читайте также: В столичных аэропортах задержаны и отменены более 140 рейсов