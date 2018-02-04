Москва, 4 февраля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Бизнес-омбудсмен Борис Титов передал действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину список бизнесменов, которые скрываются от российской юстиции в Великобритании, но хотели бы вернуться на Родину. Об этом Титов заявил журналистам сегодня, 4 февраля.

Рембрандт. Возвращение блудного сына. 1666-1669

По словам Титова, в этом списке более 10 имен, но никак не сотни. Также бизнес-омбудсмен отметил, что список сформирован не окончательно

«Теперь это текущая работа. Она закончится, когда бизнес-омбудсмен будет не нужен», — пояснил Титов.

Кроме того, он поведал, что для бизнесменов, скрывающихся от российской юстиции в шести странах (в том числе в Великобритании), которые бы хотели внести ясность в свои дела, открыты специальные пункты приема таких обращений.

«Мы поняли, что это системная проблема, поэтому люди просто не знают, как обращаться, поэтому не они к нам пришли, а мы к ним», — пояснил Титов.

При этом Титов не стал раскрывать имена тех, кто попал в это список, так как их дела «слишком чувствительны». Но бизнес-омбудсмен уточнил, что в списке речь не идет об олигархах — в нем «обычные бизнесмены».

"Это бизнесмены, чьи дела много лет рассматриваются судебными инстанциями и в которых до сих пор не поставлена точка», — пояснил адвокат Дмитрий Григориади, который вместе с Титовым оказывает содействие российским бизнесменам за рубежом.

Также бизнес-омбудсмен Титов отметил, что в скором времени Великобритания может потерять статус страны — «убежища для богатых». Это произойдёт в том случае, если британские власти начнут следовать политике, предусматривающей проверку источников средств для покупки активов.

Напомним, что ранее министр о вопросам безопасности МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что владельцы крупных активов, проживающие в Соединённом Королевстве, должны будут объяснить, а откуда, собственно, они их взяли. В противном случае на их собственность может быть наложен арест.