Москва, 27 февраля, 2013, 14:42 — ИА Регнум. "Шестерка" международных посредников по иранской ядерной программе по итогам встречи в Алма-Ате договорилась с представителями Ирана провести встречу на уровне экспертов в Стамбуле в середине марта, заявил ИА "Новости Казахстана" замглавы МИД РФ Сергей Рябков .

"По итогам двух дней переговоров достигнута договоренность о проведении экспертной встречи в Стамбуле 17-18 марта. То есть, это не уровень политических директоров, а уровень экспертов", - сказал он.

Напомним, 26-27 февраля в Алма-Ате прошли переговоры "шестерки" и Тегерана по вопросам ядерной программы Ирана.