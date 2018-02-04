В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом
Вашингтон, 4 февраля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. В США, в штате Южная Каролина произошло столкновение пассажирского железнодорожного поезда с товарным составом. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщил на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter шериф округа Лексингтон.
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Железнодоржный состав
Сообщается, что в пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший из Нью-Йорка с Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине утром 4 февраля.
В пассажирском поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. По предварительным данным, в результате столкновения погибли два человека, ещё 50 получили ранения.
На месте происшествия работают бригады спасателей.
Причина столкновения устанавливается.