Анкара, 4 февраля, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Власти Турции предупредили США, что турецкие ВВС вполне могут уничтожить американских военных, переодетых в форму курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Такое заявление сделал сегодня, 4 февраля, вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Topwar.ru Турецкие ВВС

Чиновник заявил, что турецкая армия начнет военную операцию в том случае, если курдские силы не покинут сирийской город Манбидж. Также турецкая армия может вторгнуться на сирийскую территорию контролируемую курдами к востока от реки Евфрат.

«Если военные США будут носить форму террористов (YPG) и сражаться с ними против турецких ВС, то у нас не будет возможности разграничивать их», — заявил вице-премьер Боздаг.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что Вашингтон перестал поставлять оружие курдам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция вторглась на сирийскую территорию и ведет активные боевые действия против курдских сил в районе сирийского города Африн. Операция под кодовым названием «Оливковая ветвь» началась 20 января.