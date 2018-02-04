Уфа, 4 февраля, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Ущерб от ящура в республике оценён в 40 млн рублей. Власти региона настаивают на поиске виновных в результате распространения болезни, следствие «будет продолжаться». Об этом глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил в ходе поездки в Туймазинский район республики.

Kremlin.ru Рустэм Хамитов

Отвечая на вопросы журналистов о выявлении и распространении ящура, руководитель региона признал, что «очень хотел бы, чтобы эта история осталась в прошлом», тем более, что «к этому сегодня есть все показания». По его словам, результаты анализов, взятых «примерно у каждой пятой коровы», «показали стопроцентное отсутствие ящура».

«То, что произошло, — вина и тех, кто бесконтрольно завозит скотину на территорию республики, и, конечно, ветеринарной службы, и всех тех, кто должен был обеспечить необходимый контроль. Мы сейчас наводим порядок в этой части. Работа идёт системная. Вынуждены были поменять руководителей республиканской ветеринарной службы. Надеюсь, что этот урок даром не пройдёт, и мы с таким больше не столкнёмся. Хотел бы сказать, что, конечно же, и население должно быть ответственным в этой части», — цитирует Рустэма Хамитова его пресс-служба.

Он констатировал, что «в целом жители Туймазинского района нас поддержали», и республика вышла «из этой истории» «с минимальными потерями».

«Следствие будет продолжаться. Мы будем настаивать на том, чтобы нашли виновных, и они получили соответствующее наказание. Потому что республика понесла достаточно большие расходы — около 40 млн рублей. Это немало», — подчеркнул Хамитов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Туймазинский и Буздякский районы признали неблагополучными по ящуру, был введён. Уничтожено 1,7 тыс. животных. Ветврачи вакцинировали около ста тысяч крупного и мелкого рогатого скота. Причины появления вируса устанавливает следственный комитет.