Киев, 4 февраля, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко всеми силами пытается помешать проведению акции «Марш за импичмент» в Киеве. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает телеканал NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Саакашвили

Напомним, Саакашвили анонсировал «Марш за импичмент», который должен пройти по центральным улицам Киева, в том числе по Крещатику. По словам политика, на Крещатике уже устанавливают металлические конструкции и сцену, чтобы помешать маршу.

«На самом деле это перепуганный Пётр Мальдивский поставил себе «железные памперсы» для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену и людям негде было стать. Это всё показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган», — заявил Саакашвили.

Чтобы блокировать «Марш за импичмент» власти решили провести акцию организации «Авто Евро Сила».

Вялотекущий протест против Порошенко и его сподвижников продолжается уже несколько месяцев. Пока Саакашвили так и не смог собрать критическую массу людей, чтобы взять власть.