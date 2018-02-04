Калининград, 4 февраля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Вывески и реклама на фасадах домов в центре Калининграда будут приведены к единому стилю. Обсуждению т.н. дизайн-кода узловых улиц города было посвящено совещание в администрации Калининграда, прошедшее накануне с участием предпринимателей.

ИА REGNUM Калининград

«Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо соблюдать меру и стиль, чтобы вывески не напоминали лоскутное одеяло, а подчеркивали архитектурный облик улиц и неповторимую красоту нашего города», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

На примере центральной магистрали Калининграда — улицы Черняховского — специалисты КБ «Стрелка» озвучили ключевые замечания: большое количество вывесок, перекрывающих фасады зданий, а также пристроек, закрывающих балконы и карнизы.

«В результате возникает «визуальный шум» и информация перестаёт восприниматься пользователями, — цитирует мэрия представителей бюро. — Из-за этого визуального шума бизнес не всегда способен удержать тех клиентов, которые предпочитают спокойную среду вокруг».

По мнению зампредседателя городского Совета депутатов Калининграда Андрея Шумилина, дизайн-код должен стать «кредитной картой» не только в руках чиновников, но и всех горожан.

«Для более широкого обсуждения процесса мы организуем проведение круглых столов с участием депутатов и горожан», — сказал Шумилин.

В свою очередь региональный вице-премьер Гарри Гольдман отметил, что в свете подготовки к предстоящим играм ЧМ-2018 уже часть городских территорий преобразована.

«Сосредоточены все силы и финансовые возможности для того, чтобы Калининград стал лучшим в России и достойно встретил чемпионат», — сказал Гольдман.

Напомним, попытки создать единый стиль вывесок в Калининграде предпринимались более десяти лет назад накануне другого масштабного события — 750-летия Калининграда. Мэрия проверила вывески на предмет нарушения законодательства о правах потребителей и рекламе. Тогда инспекторы отметили также грубое нарушение закона о защите русского языка — масса вывесок была написана латинскими буквами.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что дизайн-коды уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Казани, Воронеже и городе Чайковский Пермского края.