Москва, 4 февраля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В Москве погиб один человек и ещё двое получили ранения в результате падения дерева и разрыва линии электропередачи. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Torange.biz Упавшее дерево

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы», — написал Собянин.

Он также сообщил, что на данный момент в столице повалены уже 360 деревьев.

Градоначальник отмечает, что сегодня ситуация может ухудшиться, так как ожидается усиление снегопада и ветра.

«Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше», — написал мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве и ряде областей Центрального федерального округа вторые сутки продолжается сильнейший снегопад. Менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Вторая половина выпадет сегодня. Снегопад завершится к утру 5 февраля.

Мокрый снег налипает на деревьях, что приводит к их обрушению.