Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом
Хабаровск, 4 февраля, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом. В финале российская команда обыграла команду Швеции. Встреча завершилась со счетом 5:4.
Эта победа стала для сборной России 11-й на чемпионатах мира по хоккею с мячом. Ещё 14 раз чемпионом становилась сборная СССР.
На пути к финалу сборная России победила в полуфинале команду Финляндии (8:2), в четвертьфинале — команду Германии (26:1).
На групповом этапе были одержаны победы над Норвегией (15:1), Финляндией (2:1), а также поражение от шведов (3:6).
Напомним, чемпионат мира по хоккею с мячом состоялся с 29 января по 4 февраля в Хабаровске.
Итоговое распределение мест на чемпионате мира выглядит следующим образом:
- Россия
- Швеция
- Финляндия
- Казахстан
- США
- Норвегия
- Германия
- Венгрия
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