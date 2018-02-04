Хабаровск, 4 февраля, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом. В финале российская команда обыграла команду Швеции. Встреча завершилась со счетом 5:4.

Anemone Nemorosa Хоккей с мячом

Эта победа стала для сборной России 11-й на чемпионатах мира по хоккею с мячом. Ещё 14 раз чемпионом становилась сборная СССР.

На пути к финалу сборная России победила в полуфинале команду Финляндии (8:2), в четвертьфинале — команду Германии (26:1).

На групповом этапе были одержаны победы над Норвегией (15:1), Финляндией (2:1), а также поражение от шведов (3:6).

Напомним, чемпионат мира по хоккею с мячом состоялся с 29 января по 4 февраля в Хабаровске.

Итоговое распределение мест на чемпионате мира выглядит следующим образом:

Россия Швеция Финляндия Казахстан США Норвегия Германия Венгрия

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