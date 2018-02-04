Сланцы, Ленинградская область, 4 февраля, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Руководство Ленинградской области определилось с первоочередными мерами по предотвращению угрозы обрушения закрытых шахт в городе Сланцы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

elis kampinski Я шахта им. Кирова (Сланцы)

Закрытые сланцевые шахты представляют угрозу для жителей города, дома которых построены непосредственно над не используемыми и частично затопленными подземными сооружениями.

Во время поездки в Сланцы губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 3 февраля руководство Сланцевского района представило главе региона комплекс мер по обеспечению безопасности населения в районе закрытых шахт.

«В первоочередном порядке предстоит выработать технические решения по огораживанию шурфов и скважин, выходящих на поверхность и представляющих непосредственную опасность для жителей, — отмечают в областной пресс-службе. — Работы по огораживанию могут быть выполнены в рамках планируемых учений МЧС на территории заброшенных шахт в первом полугодии 2018 года».

Александр Дрозденко обещал поддержать запрос в Министерство энергетики о проведении полного гидрологического обследования территорий сланцевых шахт.

Кроме того, администрация Ленинградской области в рамках судебного разбирательства поддержит позицию администрации муниципального образования Сланцев о включении неликвидного имущества закрытых шахт в федеральную собственность.

По сообщению издания 47News, затопленные шахты предприятия «Ленинградсланец» ставят под угрозу целый район в городе Сланцы. Десятки домов — всего около трех тысяч квартир — могут подвергнуться разрушению. В декабре 2017 года глава города Руслан Шотт собрал по этому поводу экстренное совещание.

«Застройка построена для условий сухой эксплуатации шахт. Она не учитывала перспектив затопления. Затопление может привести к тому, что сработанный целик (верхняя часть шахты под фундаментом домов — прим. ред.) разрушится, и процессы сдвижения могут привести к нежелательным последствиям в состоянии этих домов», — сообщил экс-мэр Сланцев и бывший замдиректора ОАО «Ленинградсланец» Александр Прохоров.

Шахта «Ленинградская была затоплена после закрытия в 2013 году. Вариант сухой ликвидации шахты был отвергнут компанией в целях экономии средств.