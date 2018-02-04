Сочи, Краснодарский край, 4 февраля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Российский боксер Мурат Гассиев вышел в финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг, одержав победу в поединке против кубинца Юниера Дортикоса. Бой проходил в ночь на 4 февраля в Сочи.

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Поединок продлился 12 раундов вопреки ожиданиям — многие предполагали, что долго бой не продлиться, так как оба боксера обладают большим процентом побед нокаутом (у Гассиева — 69%, у Дортикоса — 95%). Но эти ожидания не оправдались.

По оценкам специалистов Гассиев грамотно выстроил свою стратегию боя. Он не стал форсировать события в атаке, отдав в начальных раундах инициативу Дортикосу, во второй половине боя ее перехватил, а в концовке и реализовал, воспользовавшись усталостью кубинца.

Однако большую часть времени поединок складывался не слишком зрелищно, ярких моментов было не много. Но при этом интрига, кто станет победителем сохранялась до конца боя, так как оба соперника были примерно равны по силе.

А вот финал боя вышел крайне зрелищным. После обмена мощными ударами кубинец рухнул на ринг и тяжело вставал. Он смог продолжить бой, но лишь для того, чтобы упасть в нокдаун второй раз.

Их последних сил Дортикос держал на ногах последние секунды 12-го раунда, пытался отвечать ударами и огрызаться, но пропустил удар и выпал за канаты ринга. Судья остановил бой и зафиксировал победу Гассиева.

Теперь российскому боксеру предстоит сразиться с украинцем Александром Усиком, который в другом полуфинале победил латвийца Майриса Бриедиса по очкам.

Финал суперсерии пройдёт 11 мая в Саудовской Аравии. Победитель турнира получит Кубок Мохаммеда Али и главный денежный приз в размере $10 млн. Всего же призовой фонд турнира составляет $50 млн.