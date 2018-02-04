Москва, 4 февраля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Движение поездов на участке Горьковского направления Московской железной дороги приостановлено. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба МЖД.

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Сообщается, что над железнодорожными путями в некоторых местах на перегоне между станциями «Реутов» и «Балашиха» опасно нависли деревья.

«Наклонившиеся деревья мешают проезду поездов и создают угрозу безопасности. В целях безопасности на данном перегоне было приостановлено движение», — сказано в сообщении МЖД.

На опасном участке сейчас работают бригады железнодорожников, которые убирают опасно нависшие деревья.

Такая ситуация сложилась из-за того, что в Москве вторые сутки подряд продолжается сильнейший снегопад. Мокрый снег налипает на проводах и деревьях.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что движение поездов на Филёвской линии Московского метрополитена было частично приостановлено из-за упавшего на открытый участок пути дерева.