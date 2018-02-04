Токио, 4 февраля, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане намерен попросить США и Республику Корею возобновить военные учения у границ и берегов КНДР, не сокращая их масштаба. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

U.S. Department of State Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Сообщается, что тему возобновления военных учений у берегов и границ Северной Кореи после Олимпиады Абэ намерен поднять на переговорах с вице-президентом США Майклом Пенсон, который прибудет в Токио с официальным визитом 6 февраля.

Власти Японии считают, что возобновить военные учения в прежнем масштабе необходимо, чтобы продолжить оказывать давление на КНДР и заставить эту страны в конце концов отказаться от своей ракетно-ядерной программы.

Уточняется, что мнение властей Японии и США по этому вопросу сходятся и обе стороны согласны с тем, что учения нужно возобновить. Эту точку зрения Абэ и Пенс намерены донести до президента Республики Корея Мун Чжэ Ина на встрече в Пхёнчхане.

Напомним, что между КНДР и Южной Кореей недавно прошли первые за долгое время двусторонние переговоры. Стороны договорились, что северокорейские спортсмены примут участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, а по отдельным дисциплинам будет выставлена команда объединённой Кореи.

После этих переговоров США и Южная Корея перенесли на более поздние сроки ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые всегда вызывали крайнее раздражение в Пхеньяне.

Япония, в свою очередь, всегда занимала жесткую позицию по отношению к КНДР. Токио всегда указывал, что не собирается участвовать в «диалоге ради диалога» и настаивал на жестком давлении на Пхеньян через политику тотальных санкций и демонстрации силы.