Москва, 4 февраля, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Менее чем за сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

(сс) Hans Снегопад

По данным метеорологов, с 9:00 3 февраля до 6:00 4 февраля в столице выпало 19 мм осадков. Это 53% от месячной нормы февраля.

Уточняется, что норма осадков в феврале в Москве составляет 36 мм.

При этом снегопад 3 февраля стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений в Москве. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1957 году.

Стоит отметить, что снегопад ещё не завершен и продолжится весь сегодняшний день. Ожидается, что снег прекратится только к утру 5 февраля.

Напомним, Центральную Россию накрыл южный циклон, пришедший с Черного моря, который принес обильные осадки и потепление. Снегопад сопровождается сильным ветром.

На 4 и 5 февраля в Центральном федеральном округе объявлено штормовое предупреждение.