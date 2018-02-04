Москва, 4 февраля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. На Филёвской линии Московского метрополитена временно приостановлено движение из-за падения дерева на открытый участок пути. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Antares 610 Электропоезд на станции Фили. Филёвская линия московского метрополитена

«8:00 Филёвская линия. Нет движения поездов от Пионерской до Кунцевской из-за падения дерева с городской территории», — сказано в сообщении.

Администрация метрополитена обещает восстановить движение в самое ближайшее время.

Стоит отметить, что накануне, 3 февраля, также на Филёвской линии произошло нагревание контактного рельса, в результате чего поезда следовали с увеличенными интервалами.