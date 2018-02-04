Пхеньян, 4 февраля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын вместе со своей супругой Ли Соль Чжу прокатился по ночному Пхеньяну на новой модели троллейбуса, которую выпустил столичный завод. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Сообщается, что Ким Чен Ын в сопровождении руководителей Трудовой партии Кореи лично проехал на новом троллейбусе по улицам Пхеньяна. Руководитель КНДР высоко оценил продукцию столичного троллейбусного завода. По его мнению, ездить на таком транспорте удобно: амортизаторы работают хорошо, скорость порядочная, ход плавный, а лишних шумов нет.

Стоит отметить, что несколько дней назад Ким Чен Ын побывал на Пхеньянском троллейбусном заводе. Там он заявил, что троллейбусы крайне важны для северокорейских городов, так как обеспечивают цивилизованную жизнь горожан и не загрязняют окружающую среду.

Во время осмотра цехов завода и новых моделей троллейбуса Ким Чен Ын заявил, что его дед Ким Ир Сен обрадовался бы, если бы увидел радостных горожан, которые ездят на работу на новых троллейбусах.

Также Ким Чен Ын выразил мнение, что именно троллейбусы должны стать своеобразным лицом Пхеньяна.