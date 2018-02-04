Вашингтон, 4 февраля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу надоело, что в его стране только и делают, что говорят о России, и совсем не обращают на успехи его администрации. Соответствующее сообщение он опубликовал накануне, 3 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Трамп указывает, что доходы граждан США растут, создаются новые рабочие места и вообще, американцам надо бы радоваться жизни, но вместо этого они муссируют тему так называемого «вмешательства России» в президентские выборы 2016 года.

«Превосходные показатели по рабочим местам, и, наконец, спустя многие годы растут зарплаты. И никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на тот факт, что спустя длившихся год поисков не было выявлено никакого сговора!» — пишет американский президент.

Напомним, обвинения в адрес Трампа о якобы «связях с Россией», а также «вмешательстве России» в выборы президента США преследуют его ещё со времен предвыборной кампании.

Эти лживые обвинения были выдуманы Демократической партией и её кандидатом на президентских выборах Хиллари Клинтон исключительно в целях предвыборной борьбы. После поражения на выборах Клинтон стала использовать эти обвинения как оправдание своего проигрыша, а также как рычаг давления на новую администрацию.

До сих пор различные американские ведомства ведут «расследование» «связей с Россией» и «вмешательства России». Эти расследования так и не дали никаких реальных результатов.