Пекин, 4 февраля, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики выражают протест в связи с заявлением Соединённых Штатов Америки о якобы чрезмерном наращивании ядерного арсенала КНР и наличии «китайской ядерной угрозы». Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 февраля, официальный представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян.

China.com Жэнь Гоцян

Он напомнил, что 3 февраля Пентагон обнародовал доклад под названием «Обзор состава и количества ядерного оружия». В этом докладе, по мнению китайской стороны, приведены спекулятивные рассуждения о планах развития Китая, а также присутствуют преувеличения, на основе которых выносится утверждение о китайской ядерной угрозе.

«Пекин выражает по этому поводу решительный протест», — заявил Гоцян.

Он подчеркнул, что КНР неизменно придерживается мирного пути развития, но при этом оставляет за собой право на национальную оборону. Также Гоцян подчеркнул, что Китай ни при каких обстоятельствах не станет применять ядерное оружие первым.

При этом представитель Минобороны КНР напомнил, что самым крупным ядерным арсеналом обладают именно США.

«Мы надеемся, что американская сторона откажется от мышления времен холодной войны и даст правильную оценку стратегическим планам КНР», — подытожил Гоцян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне выпущенного Пентегоном доклада о ядерном оружии, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия и Китай наращивали ядерные арсеналы, пока США разоружались.