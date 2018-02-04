Алма-Ата, Казахстан, 4 февраля, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Финалистка интернет-конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan Арина Алиева оказалась мужчиной. Молодой человек признался, что отправил фото организаторам ради спора, сообщает Sputnik Kazakhstan.

Илай Дягилев Илай Дягилев в образе девушки

Как рассказал 22-летний Илай Дягилев, ему нравится естественная красота, однако современные девушки — однотипны. Они выбирают определенную одежду и косметику, следуя модным тенденциям, и считают, что это делает их красивыми.

О красоте юноша поспорил со своими друзьями. Чтобы отстоять правоту, он решил поучаствовать в женском конкурсе. Так среди 4 тыс. участниц оказалась 24-летняя Арина Алиева из Южно-Казахстанской области — длинноволосая брюнетка с ярким макияжем.

«Красавица» вышла в финал, а вместе с ней — участницы из остальных 13 областей страны. Тогда Дягилев признался в обмане. Арину Алиеву дисквалифицировали за предоставление о себе неверных сведений, говорится на сайте конкурса.

По словам Дягилева, своим поступком он хотел привлечь внимание к естественной женской красоте и харизме. Именно таких качеств, уверен он, молодым девушкам сегодня не хватает.

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