Токио, 4 февраля, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Проект модернизации городской инфраструктуры Владивостока подготовлен правительством Японии и скоро будет передан российской стороне. Об этом сообщает японская газета Nikkei.

(сс)Владимир КОБЗАРЬ Центр Владивостока

Инициативу Токио проявил в соответствии с планом экономического сотрудничества с Москвой и договоренностями на высшем уровне, к которым в декабре 2016 года пришли обе стороны. Кроме того, проект создан в рамках подготовки визита в Россию главы японского правительства Синдзо Абэ, намеченного на май.

План предусматривает оптимизацию движения транспорта, обустройство туристических объектов и районов вокруг железнодорожных станций. Также предполагается внедрить автоматическое регулирование работы светофоров в зависимости от загруженности дорог, модернизировать систему канализации и создать мусоросжигательные мощности.

Для этого будут использованы японские технологии, пожелания российской стороны примут во внимание. Подобный проект Япония также предлагает осуществить в Воронеже.

Читайте также: Поселок по японским технологиям возведут под Воронежем

А также: Нужна ли России и Путину снисходительность Японии?