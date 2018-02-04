Москва, 4 февраля, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Затея украинских дипломатов о реформировании Совета Безопасности ООН и лишении России права вето обречена на провал. Об этом 3 февраля написал в своем микроблоге председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

«Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках «реформировать» СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены», — отметил Пушков в Twitter.

Он добавил, что никто не позволит Киеву подвергнуть сомнению «особую прерогативу великих держав». Инициативу украинской стороны он также назвал глупой и безнадежной.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на межправительственных переговорах о реформировании ООН украинские делегаты в очередной раз потребовали изменить принципы работы Совета Безопасности, уделив особое внимание применению права вето. При этом они сослались на «институционные недостатки» СБ ООН.

По мнению украинской стороны, право вето позволяет одной из стран полностью парализовать Совет в тех случаях, когда его действия крайне необходимы. Случаи «подобных злоупотреблений» за последние годы не раз имели место, считают украинцы.

Напомним, правом вето обладают постоянные члены в Совбезе ООН: США, Китай, Франция, Великобритания и Россия. Это дает им возможность заблокировать инициативу, изложенную в любой из резолюций.

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