Дамаск, 4 февраля, 2018, 02:15 — ИА Регнум. О своей ответственности за сбитый над сирийской провинцией Идлиб российский штурмовик Су-25 заявили боевики формирования «Хайят Тахрир аш-Шам», входящего в группировку «Джабхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на подконтрольное группировке новостное агентство Ebaa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Боевики заявили, что атака на Су-25 была местью. По словам командира отряда противовоздушной обороны боевиков Махмуда Туркмани, российский самолет якобы сбрасывал бомбы на город Серакаб в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, о крушении в Сирии российского самолета Су-25 стало известно 3 февраля. Минобороны РФ подтвердило потерю боевой машины, отметив, что штурмовик совершал облет зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Боевики сбили Су-25 из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Пилот смог катапультироваться, но погиб в столкновении с террористами.

Позже российские военные ударили по району, откуда был сбит Су-25, высокоточным оружием. Снаряды попали в здания, занятые боевиками. Более 30 террористов были уничтожены.

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