Симферополь, 4 февраля, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Итогом визита в Крым представителей земельных парламентов Германии должны стать рекомендации для немецких компаний, как «себя вести и что делать в регионе». Об этом сообщил журналистам депутат палаты депутатов Берлина Хью Бронзон.

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Немецкий парламентарий заявил, что делегаты критически смотрят на антироссийские санкции. Ограничения никогда не приводили к успеху, из-за них страдают простые люди и руководство региона, пояснил он.

Что касается немецких компаний, они должны сами принимать решения о работе в тех или иных регионах. Делегаты земельных парламентов, побывав в Крыму, смогут дать предпринимателям «некоторые рекомендации» о том, как вести здесь деятельность, добавил Бронзон.

Депутат земельного парламента Северного Рейна-Вестфалии Рогер Бекамп отметил, что власти Германии не оказывали давления на парламентариев, решивших ехать в Крым. Однако внутри самой партии «Альтернатива для Германии» на этот счет высказывались разные мнения. Цель поездки — показать немецкому обществу актуальность взаимного плодотворного сосуществования в Россией, пояснил он.

Возможный запрет на посещение Украины, который грозит немецким парламентариям после поездки в Крым, их не пугает. Так, Рогер Бекамп рассчитывает побывать на полуострове неоднократно, а Хью Бронзон выразил надежду, что в будущем ситуация вокруг Украины стабилизируется, станет возможной «плодотворная работа» с Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Симферополь прилетели представители трех земельных парламентов Германии — Северного Рейна-Вестфалии, Берлина и Баден-Вюртемберга — от партии «Альтернатива для Германии». Десять депутатов пробудут в Крыму до 9 февраля, они побывают в международном детском центре «Артек», в Севастополе, на месте строительства терминала аэропорта «Симферополь», а также осмотрят достопримечательности региона.

Напомним, что договор о принятии в состав РФ новых субъектов — республики Крым и города Севастополя — был подписан 18 марта 2014 года. Этому предшествовал референдум на полуострове, в ходе которого избиратели могли выразить свое отношение к возможному воссоединению с Россией. Инициативу поддержали 96,77% участников голосования в Крыму и 95,6% — в Севастополе.