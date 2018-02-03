Москва, 4 февраля, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Видео группового авиаудара по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб, где ранее был сбит российский штурмовик Су-25, обнародовало Минобороны РФ. Запись доступна для просмотра на сайте телеканала «Звезда».

Mil.ru Ответный удар по боевикам

Ролик длится 25 секунд. На нем запечатлен момент удара высокоточным оружием по зданиям, где скрываются боевики.

Данные радиоперехватов говорят о том, что при ударе были ликвидированы более 30 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Именно под их контролем находится район, откуда был сбит российский самолет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что неподалеку от города Идлиб на севере Сирии сбит военный самолет. Позднее пресс-служба российского военного ведомства сообщила о крушении в этом районе штурмовика Су-25, совершавшего облет зоны деэскалации «Идлиб».

Российский самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Пилот катапультировался и успел доложить об этом командованию, после чего погиб в столкновении с террористами.

Как заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»), применение боевиками ПЗРК говорит о том, что их снабжают оружием из-за рубежа. Парламентарий призвал к проведению соответствующего расследования.

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