Опубликовано видео удара по боевикам после атаки на Су-25 в Идлибе
Москва, 4 февраля, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Видео группового авиаудара по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб, где ранее был сбит российский штурмовик Су-25, обнародовало Минобороны РФ. Запись доступна для просмотра на сайте телеканала «Звезда».
Ролик длится 25 секунд. На нем запечатлен момент удара высокоточным оружием по зданиям, где скрываются боевики.
Данные радиоперехватов говорят о том, что при ударе были ликвидированы более 30 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Именно под их контролем находится район, откуда был сбит российский самолет.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что неподалеку от города Идлиб на севере Сирии сбит военный самолет. Позднее пресс-служба российского военного ведомства сообщила о крушении в этом районе штурмовика Су-25, совершавшего облет зоны деэскалации «Идлиб».
Российский самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Пилот катапультировался и успел доложить об этом командованию, после чего погиб в столкновении с террористами.
Как заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»), применение боевиками ПЗРК говорит о том, что их снабжают оружием из-за рубежа. Парламентарий призвал к проведению соответствующего расследования.
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