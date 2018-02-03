Псков, 3 февраля, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Известный псковский кузнец, основатель «Псковского кузнечного двора», идейный вдохновитель фестиваля «День скобаря» Евгений Вагин трагически погиб сегодня, 3 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, соболезнования родным и близким Евгения Вагина выразили глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков.

Pskovgorod.ru Псковский кузнец Евгений Вагин

«Это огромная утрата для города, для каждого псковича. Евгений Васильевич был выдающимся мастером, многогранным художником и просто замечательным человеком. Он собрал вокруг себя практически всех псковских кузнецов, стал основателем «Псковского кузнечного двора» и сохранял за Псковом славу кузнечного города», — сказал Иван Цецерский.

Глава Пскова отметил, что Евгений Вагин прославлял Псков не только в своих кузнечных произведениях, но и в своих песнях.

Отметим, что псковский кузнец Евгений Вагин занимался художественной ковкой с 1988 года. Он принимал участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах. С 2008 года являлся организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.

Лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный мастер», почётный член Российской кузнечной академии им. проф. А.И. Зимина.