Москва, 3 февраля, 2018, 22:23 — ИА Регнум. Сотрудникам специальных служб необходимо выяснить, откуда у сирийских боевиков переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Об этом заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») в интервью РИА «Новости».

Kovalchuk22 Юрий Швыткин

"(На) сегодняшний день не было ПЗРК, до этого случая, со стороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Явно, оно обеспечивается со стороны зарубежных стран, — сказал парламентарий. — Это вызывает безусловную необходимость проведения расследования, выявления источника, откуда ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получило оружие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2018 г. в провинции Идлиб в Сирии был сбит российский самолет Су-25. Пилот выжил при катапультировании, но был убит боевиками.

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