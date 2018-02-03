Москва, 3 февраля, 2018, 21:54 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы в жилом шестнадцатиэтажном доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Mil.ru Пожаротушение

ЧП произошло в субботу, 3 февраля, на ул. Маршала Голованова, д.16. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Принятыми оперативными мерами в 17:51 мск пожар был локализован, а в 18:17 мск ликвидирован, — говорится в сообщении. — Спасено с близлежащих этажей 4 человека, из которых 1 человек из малоподвижной категории».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.

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