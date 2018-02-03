Санкт-Петербург, 3 февраля, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак планирует участвовать в выборах в Госдуму РФ в 2021 году. Об этом, как передает ТАСС, сообщила сама кандидат в президенты РФ на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге.

Evgeniy Isaev Ксения Собчак

«Когда закончатся выборы (президентские выборы-2018 в РФ), я начну формировать свое движение, — говорит Собчак. — Я уже вступила в партию «Гражданская инициатива» — если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение».

По словам телеведущей, ее цель — выборы в Госдуму РФ в 2021 году. Собчак также добавила, что уже нацелилась и на президентские выборы, которые пройдут в РФ в 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении принять участие в президентских выборах — 2018 в РФ в октябре 2017 г. Себя журналистка позиционирует как кандидата «против всех» и утверждает, что на победу не рассчитывает.

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