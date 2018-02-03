Москва, 3 февраля, 2018, 21:10 — ИА Регнум. По сирийскому району в Идлибе, откуда был сбит российский самолет Су-25, нанесен удар высокоточным оружием. Об этом сообщили в субботу, 3 февраля, в Минобороны РФ.

Mil.ru ВКС РФ на авиабазе Хмеймим

«По району, подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием», — сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в результате удара были уничтожены более 30 террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб был сбит российский самолет Су-25. Пилот выжил при катапультировании, но был убит боевиками.

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