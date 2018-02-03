Казань, 3 февраля, 2018, 21:06 — ИА Регнум. В Татарии, где ранее прошли обыски в министерстве здравоохранения республики, привели к аресту чиновника. Под домашний арест отправлена заместитель главы минздрава Елена Шишмарева, сообщает «Коммерсант».

George Hodan Арест

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения было рассмотрено сегодня, 3 февраля, Советским райсудом Казани. По данным издания, следствие просило суд заключить чиновницу под стражу, но суд ходатайство оставил без удовлетворения и отправил её под домашний арест.

Отмечается, что замминистра задержана в рамках возбужденного в региональном СУ СКР уголовного дела о крупном мошенничестве (ст.159 УК РФ) и превышении полномочий (ст. 286 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля следователи наведались в министерство здравоохранения Татарии, где были проведены обыски в рамках дела о хищении бюджетных средств. По одной из версий, в ходе проверки были выявлены факты финансовых нарушений, а также несоблюдения конфликта интересов. Проверка проводилась в конце 2017 года по поручению главы Татарии.